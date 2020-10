Forum sur la nutrition: s’alimenter sainement en Afrique centrale, un défi à relever

C’est à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année que la société Nestlé a tenu son forum sur la nutrition en ligne. L’événement a réuni pendant 2 heures des experts nutritionnistes du Gabon et du Cameroun sur le thème, « Bien se nourrir ensemble, aujourd’hui et demain ». Objectif, amener les familles à s’alimenter plus sainement en Afrique Centrale.

Chaque année depuis 1945, de nombreux pays célèbrent la journée mondiale de l’alimentation. Occasion pour les experts en nutrition de mettre en lumière les lacunes encore existantes en matière d’alimentation dans le monde. Pour Nestlé, ce vendredi 16 octobre 2020, via ce webinaire, était l’occasion de rappeler aux consommateurs qu’une bonne alimentation a le pouvoir d’améliorer la qualité de vie. La problématique de l’insécurité alimentaire a notamment constitué l’objet des échanges.

C’est le Dr. Ghislaine Nzang Nguema, nutritionniste au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) qui a planté le décor en faisant un exposé de la situation nutritionnelle du pays. Elle a dressé un tableau du type d’aliments régulièrement consommés au Gabon et ce qui devrait être consommé. Selon elle, l’alimentation est un besoin fondamental qui garantit à l’organisme de nombreux bienfaits.

« Pour bien manger, tout le monde doit mettre la main à la patte », a-t-elle expliqué. Ce d’autant plus qu’une bonne alimentation implique le respect de la planète et la préservation des ressources pour les générations futures, un problème d’éducation. « Nous devons tous être éduqués, enseignés sur ce que nous mangeons et comment les manger », a indiqué le Pr. Carl Mbofung, président de la Société camerounaise de nutrition.

Nestlé aide plus d’1 million de personnes en Afrique Centrale à s’alimenter sainement chaque jour. « A Nestlé, nous croyons en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. C’est pour cela que nous avons choisi d’enrichir nos aliments en micronutriments essentiels tels que le fer, le zinc, le calcium pour aider les familles à s’alimenter sainement chaque jour. Nous le faisons depuis plus de 50 ans aujourd’hui et nous nous engageons à continuer pour garantir une alimentation de qualité, abordable, accessible et durable aux générations futures », a rappelé Abdoulaye Diongue, le directeur général de Nestlé Gabon.

Pour rappel, le 15 octobre dernier, en prélude à ce webinaire, Nestlé, à travers son programme Nestlé Cares, a fait un don d’aliments à l’orphelinat AEODA, sis au 1er campement dans la commune d’Akanda. Une initiative qui a pour but d’aider les pensionnaires de cette structure d’accueil à s’alimenter sainement et à être bien portants pour la prochaine rentrée scolaire.