Forum de la Réassurance Africaine: le Gabon hôte de la 27ème édition

Auréolé du succès de l’organisation de la 44ème Assemblée Générale de la Fédération des sociétés d’Assurances de droit National Africaines (FANAF), le Gabon sera une fois de plus l’hôte d’un événement d’envergure en lien avec le secteur des assurances. En effet, c’est au terme de la 93e réunion du Comité Exécutif de l’Organisation des Assurances Africaines qui s’est déroulée par visioconférence le lundi 26 octobre 2020 que le président de la Fédération Gabonaise des Sociétésd’Assurances et de Réassurance (Fegasa) le Dr. Andrew Gwodog a annoncé l’obtention par le Gabon de l’organisation de la 27ème édition du « Forum de la Réassurance Africaine » en 2023.

C’est donc en sa qualité de secrétaire général adjoint de l’Association des Réassureurs Africains et membre du Comité Exécutif de l’Organisation Africaine des Assurances (OAA) que le Dr. Andrew Gwodog a pris part à cette rencontre. Une réunion tenue par visioconférence, crise sanitaire oblige, qui a permis aux les participants de débattre sur 12 points essentiels notamment l’adoption du procès-verbal de notre dernière réunion de Johannesburg, les préparatifs de la 47e Conférence de l’OAA à Lagos au Nigéria.

A cette occasion, les états financiers de l’exercice 2019 ont été également passés au crible puis adoptés ainsi que le budget de l’exercice 2021. « Les membres du comité exécutif ont pris la décision que dorénavant la comptabilité de notre association ( Organisation Africaine des Assurances, NDLR) sera conforme au système comptable de l’OHADA », a expliqué le Dr. Andrew Gwodog.

Point culminant de cette rencontre, l’organisation de la 27ème édition du « Forum de la Réassurance Africaine » qui devrait se tenir en 2023 et qui a vu le Gabon être désigné hôte de cet événement d’envergure. Organisée conjointement par l’ OAA et la Fegasa, ce forum « se tiendra pendant plus d’une semaine et regroupera les professionnels de la réassurance africaine, qui aborderont et échangeront sur les thèmes dédiés à leur métier, et au secteur de l’Assurance », a indiqué le président de la Fédération Gabonaise des Sociétés d’Assurances et de Réassurance.