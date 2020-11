Forum Africain des Ports: Apollinaire Alassa porte la voix du Gabon à Djibouti

Aux côtés de ses pairs du 9 au 10 novembre 2020 pour la 2ème Édition du Forum Africain des Ports à Djibouti, le Directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon Apollinaire Alassa, a porté la voix du Gabon. Autour du thème « les ports africains à l’ère des alliances », ce dernier a évoqué « l’éventualité d’une collaboration sous régionale ».

Avec en ligne de mire une zone de Libre échange continentale africaine (Zlecaf) qui pourrait offrir de nouveaux débouchés aux différents pays du continent, les ports africains auront un rôle majeur à jouer dans les années à venir. Conscient de ce double objectif, les différents responsables de ces infrastructures se sont réunis à Djibouti pour la 2ème Édition du Forum Africain des Ports du 9 au 10 novembre.

Présent à ce rendez-vous stratégique sur le thème « les ports africains à l’ère des alliances », Apollinaire Alassa a plaidé pour « une collaboration sous régionale plus franche ». Ainsi, bien que focalisé sur l’impact de la pandémie de Covid-19 dans l’activité maritime et la stratégie qui permettra aux ports africains d’en sortir, ce forum a permis aux différents responsables de souligner « les enjeux des alliances portuaires africaines et la nécessité d’un renforcement de partenariats ».

Après une édition précédente organisée à Tanger et qui a marqué un tournant important dans les réflexions visant à doter le continent de ports à la hauteur des ambitions des Etats et des acteurs économiques, cette 2ème édition qui a permis au DG de l’Oprag de s’entretenir avec ses homologues de Djibouti et de Kribi au Cameroun, aura également permis « d’évaluer les modèles de coopération pour une meilleure connectivité africaine ».

A noter qu’en marge de la rencontre, a eu lieu une réunion stratégique pour la coopération Sud-Sud entre les représentants des ports et les autorités. Articulée autour de tables rondes, plénières et rencontres Be to Be, celle-ci a permis d’évaluer les modèles de coopération, mais également de créer une plate-forme d’échanges et d’avoir une meilleure synergie des standards.