Fortune’s Gaming: un parieur remporte près de 5 millions FCFA

Grâce au Fortune’s Gaming la vie d’un compatriote a littéralement changé le jeudi 12 mai dernier. En effet, ce parieur, qui a tenté sa chance aux machines à sous à la salle du quartier Awendjé, a empoché la bagatelle somme de 4 796 600 FCFA remise par le directeur des opérations de la société de paris, Florian Flouret.

Les sceptiques pourraient être tentés de se mettre aux machines à sous du Fortune’s Gaming. Et pour cause, les weekends tendent à donner raison au leader dudit secteur avec des gains sans cesse attractifs. C’est en jouant aux machines à sous, plus précisément au jeu à rouleaux que cette compatriote habituée des salles Fortune a vu s’aligner les symboles de même caractère sur la machine.

L’heureuse gagnante a reçu son chèque le vendredi 13 mai dernier au siège de l’entreprise de jeux des mains du directeur des opérations Florian Flouret. Par ailleurs, le parieur n’a pas caché sa joie de recevoir cette somme d’argent qui va totalement changer sa vie et en a profité pour inviter les plus sceptiques à tenter leur chance.



C’est en jouant aux machines à sous plus précisément au poker que l’habituée des salles Fortune’s a vu le jackpot progressif tomber. Le Jackpot progressif est une somme d’argent mise en jeu qui augmente proportionnellement aux pièces jouées sur une ou plusieurs machines reliées entre elles. Ce principe est effectif dans l’ensemble des 25 salles que compte le réseau Fortune’s gaming. Les joueurs sont invités à jouer au Keno, au Poker et à la Roulette tous les jours de 10 à 21 heures avec 100 FCFA minimum.