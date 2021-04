Football : vivement critiqué par Gary Neville et Jamie Carragher, Aubameyang très attendu ce soir face au Slavia Prague

Dézingué par les deux légendes anglaises Gary Neville et Jamie Carragher après son match raté face aux Reds de Liverpool samedi dernier, Pierre Emerick Aubameyang sera très attendu ce soir en Europa League. Face au Slavia Prague pour le compte du match aller des quarts de finale, le capitaine des Panthères du Gabon et des Gunners, devra notamment montrer un visage tout à fait différent pour faire taire les critiques.

« Aubameyang, c’est la superstar, mais je pense que ses performances cette saison ont été paresseuses. C’est un joueur qui, s’il ne marque pas, n’apporte rien à l’équipe ». Ces mots des deux ex-joueurs de Man United et Liverpool, Gary Neville et Jamie Carragher sur les antennes de Sky Sports le week-end dernier, en disent long sur l’état de forme de l’international gabonais cette saison. Et pour cause, muet face aux Reds, le Gabonais a surtout agacé par son attitude.

En effet, loin d’avoir pu sonner la révolte face à une équipe des Reds défaits quelques semaines plus tôt par Mario Lemina et ses coéquipiers de Fulham, Pierre Emerick Aubameyang s’est attiré les foudres de la presse anglaise, qui souligne notamment et à l’unanimité, la faiblesse du rendement de l’attaquant des Panthères du Gabon depuis la signature de son nouveau contrat en or massif l’été dernier.

A l’heure où certaines voix, à l’image de celle de l’ancien Gunner Martin Keown, pensent « qu’Arteta doit écarter Aubameyang au profit de Gabriel Martinelli », le Gabonais devra donc prouver toute sa valeur. Cela passe notamment par un grand match de sa part ce soir en quart de finale aller de Ligue Europa face au Slavia Prague. Une Ligue Europa qui n’est d’ailleurs plus que le seul moyen pour lui de jouer la Champion’s League.