Football: vers un retour de la Coupe de la CEMAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Compétition de football phare du début des années 80 au milieu des années 2000, la coupe de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale), anciennement coupe de l’UDEAC (Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale), pourrait bien renaître de ses cendres dans les tous prochains mois. C’est ce que laisse penser la réunion tenue par visioconférence samedi 31 juillet, entre les ministres des Sports des six pays membres de la Communauté.

Dans les tiroirs depuis bientôt une décennie pour des raisons propres à notre sous-région, la Coupe de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), anciennement Coupe de l’UDEAC (Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale), pourrait bien refaire surface. Le sujet était d’ailleurs sur la table des discussions samedi dernier, entre les ministres des Sports des six pays membres de la Communauté.

En effet, face à l’absence de tournois majeurs de football dans la zone et surtout au peu de compétitivité qu’offrent nos clubs sur la scène continentale, Franck Nguema et ses pairs, envisagent très fortement de dépoussiérer cette compétition à l’arrêt depuis 2014 et une victoire du Tchad sur le Congo (3-2). Une initiative qui ne devrait néanmoins perdurer, qu’en cas de reprise des championnats nationaux dans ces différents pays, ce qui n’est pas une mince à faire.

Dans un contexte où se mêlent difficultés économiques, difficultés structurelles, entraînant perspectives limitées pour l’ensemble des pays de la zone, difficile de dire si cette action ira jusqu’à son terme. Qu’à cela ne tienne, la volonté des ministres des Sports de remettre au goût du jour, cette compétition réservée uniquement aux joueurs évoluant dans nos championnats respectifs, est d’ores et déjà vu d’un bon oeil pour les footballeurs, dont certains pourraient s’en servir comme d’un tremplin pour lancer leur carrière.