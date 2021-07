Football: vers un meilleur traitement des arbitres et entraîneurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis autour du ministre des Sports Franck Nguema ce jeudi 15 juillet 2021 au siège de son ministère, les arbitres, les entraîneurs et les formateurs ont longuement échangé. Au menu de ces discussions, le traitement réservé à ces professionnels du football, mais également la construction d’une nouvelle vision sportive commune et partagée.

En marge des assises du National Foot 1 et 2 qui se sont tenues il y a un peu moins de deux mois et qui ont permis de poser froidement un diagnostic du football au niveau national, le ministre des Sports Franck Nguema, a initié une série d’échanges avec les principaux acteurs du sport roi. Dernière en date, celle de ce jeudi avec les représentants des arbitres, des entraîneurs et des formateurs.

En effet, non convié aux travaux de cette task force qui ont débouché sur un certain nombre de recommandations, arbitres et formateurs ont reçu en guise de bonne fois du membre du gouvernement, le rapport relatif aux conclusions desdites assises. Conclusions qui mettent notamment en exergue, des aspects liés à leur contractualisation, leur professionnalisation et leur formation pour une « évolution intégrale ».

Enthousiasmé par ces conclusions comme ont pu l’être les footballeurs professionnels 24 heures plus tôt, ces professionnels du football n’ont pas manqué d’insister sur la nécessité de poser de « véritables fondements ». Toutes choses qui vont dans le sens des améliorations voulues par les différentes parties prenantes, et qui devraient concourir à de véritables améliorations.



A noter que pour davantage encourager ces derniers à œuvrer pour la bonne poursuite de ce « nouveau chantier », le ministre des Sports a décidé de les inclure dans la commission de suivi et d’application des réformes issues des assises sur le National-Foot. Ils seront donc aux côtés des associations de joueurs pour tenter de relancer définitivement les championnats de première et deuxième divisions.