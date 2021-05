Football: une saison à oublier pour Aubameyang et Arsenal

Auteur de 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Pierre Emerick Aubameyang a vécu sa pire saison sur le plan individuel. Entre blessures, maladie, baisse de forme, le capitaine des Panthères du Gabon qui n’a pas été en mesure de qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des champions échouant à la huitième place, a vécu une saison délicate.

Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec à la clé un salaire démentiel à 24,5 millions d’euros (soit un peu plus de 16 milliards de FCFA) hors bonus, l’international gabonais et capitaine des Panthères Pierre Emerick Aubameyang, était très attendu pour cette nouvelle saison pleine de promesses. Néanmoins, entre blessures, maladie, baisse de forme, et autres soucis extra sportifs, le natif de Laval a vécu une saison compliquée.

En effet, alors qu’il restait sur deux exercices bluffant avec 32 buts en 54 matchs en 2017-2018 et 30 buts en 48 matchs lors de la saison suivante, l’ancien Borussen a été loin de ses standards cette saison. Pis, avec “seulement” 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il a tout simplement réalisé son pire exercice depuis 2013-2014. Une saison qui avait été, à l’époque, considérée comme une période d’adaptation.

Si les choix de son entraîneur Mikel Arteta avec notamment un recrutement peu judicieux et une tactique en 4-3-3 limitée par l’apport en milieu de terrain ne sont pas étrangers à ces performances, la “relative” discrétion de l’ancien Stéphanois ne sera pas passée inaperçue dans le royaume. Tancé par de nombreux spécialistes et anciennes gloires d’Arsenal tout au long de la saison, PEA n’aura également pas été épargné par la presse anglaise.



En dehors du top 10 des meilleurs buteurs européens pour la première fois depuis la saison 2014-2015, l’ancien meilleur buteur de bundesliga demeure néanmoins l’une des valeurs sûres aussi bien du championnat anglais que du vieux continent. Toute chose qu’il devrait s’atteler à rappeler lors du prochain exercice, à condition que les Gunners décident enfin de l’entourer de la meilleure des manières.