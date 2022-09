Football: une avance de 30 millions versée par le ministère au Stade Mandji

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques heures après la dénonciation faite par l’Association sportive omnisports (Aso) Stade Mandji sur le non-paiement de sa prime après son sacre au national foot 1 saison 2022, le gouvernement a annoncé le règlement prochain d’une partie de cette ardoise. Dans un communiqué, Franck Nguema a révélé que l’Agence comptable du Ministère des Sports a procédé, le mercredi 31 août, au virement d’une avance de 30 millions FCFA.

C’est par le biais d’un communiqué daté de ce lundi 5 septembre 2022 que le Ministre des Sports a annoncé avoir pris le taureau par les cornes pour éponger la dette de l’État vis-à-vis du champion du Gabon de football édition 2022 sous court format. « l’Agence comptable du Ministère des Sports a procédé, le mercredi 31 août, au virement d’une avance de 30 millions FCFA du Trésor public au compte bancaire du Stade Mandji », a-t-il indiqué.

Une mise en musique consécutive « aux échanges téléphoniques entre la Tutelle et le Président du Stade Mandji, et au modus vivendi de décaissement de la Prime de Champion du National foot D1 2021-2022 entendu, le mardi 30 août dernier, en présence du Président de la LINAF et du Président de l’Association des clubs professionnels de D1 et D2 » a tenu à préciser le patron du Sport au Gabon.

Le membre du gouvernement n’a pas manqué de souligner que « en tenant compte des délais des procédures administratives, financières et bancaires, les fonds seront disponibles sur le compte du Stade Mandji au plus tard, demain, mardi 6 septembre », a conclu Franck Nguema. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé que « le solde de la prime de champion interviendra dans quelques semaines ». Ce qui permettra au club d’aborder sainement sa campagne africaine.