Football : un Lemina exceptionnel permet à Fulham de battre Liverpool

Opposés aux Reds de Liverpool ce dimanche pour le compte de la 27ème journée de Premier League, les Cottagers de Fulham avec un excellent Mario Lemina, ont fait plier le tenant de titre. Dans un match bien maîtrisé de bout en bout, les Lilywhites grâce à leur milieu de terrain gabonais se sont imposés, infligeant aux pensionnaires d’Anfield leur huitième défaite de rang à domicile.

Plus rien ne va pour les joueurs de Jürgen Klopp. Après une saison 2019-2020 de tous les records qui les avaient menés au titre de champion, les Reds sont méconnaissables depuis plusieurs semaines avec des contre-performances qui se multiplient. Conscients de ces faiblesses, les Cottagers venaient donc à Anfield ce dimanche avec la volonté de ramener un résultat.

En effet, avec un Mario Lemina en grande forme et titulaire dans l’entre jeu, les Cottagers ont vendu chèrement leur peau. Mieux, grâce à leur international gabonais buteur à la 45ème minute de jeu d’une frappe limpide après un bon pressing sur Mohamed Salah, les joueurs de Scott Parker se sont imposés. Une victoire au forceps et au courage qui leur permet de revenir à hauteur du premier non relégable.

Auteur pour sa part de son troisième but en soixante matchs de Premier League, Mario Lemina, très souvent blessé cette saison, permet donc à son équipe de croire au maintien. Lui qui est prêté par les Saints, pourrait en cas de maintien de son équipe actuelle, bénéficier d’un bail longue durée dans le sud-ouest de Londres.