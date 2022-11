Football: un entraînement et déjà un esprit d’équipe chez les Panthères

Ecouter cet article Ecouter cet article

En regroupement à Antalya, cité balnéaire de Turquie, les Panthères du Gabon ont foulé les pelouses d’entraînement ce mardi 15 novembre 2022 sous la conduite de Patrice Neveu. Outre les retards de Didier Ibrahim Ndong, Denis Bouanga, Jim Allevinah et Yoann Watcher, le technicien français a pu compter sur 16 joueurs frais et physiques en attendant d’être au complet.

C’est au TSSFC d’Antalya que les Panthères du Gabon ont démarré à proprement parler leur préparation en vue de disputer les deux rencontres amicales prévues les 17 et 20 novembre prochain en Turquie. Pour ce premier rassemblement, le Coach Patrice Neveu n’a pu compter que sur 16 joueurs en raison de quelques retards dus aux déplacements des footballeurs convoqués.

Étaient présents, en chasuble orange Allan Do Marcolino, Axel Meye Me Ndong, André Biyogo Poko, Wilfried Ebane Abessolo, Alex Moucketou-Moussounda, Aaron Appidangoye et David Sambissa. Dans le groupe en jaune, Medwin Biteghe, Aaron Salem Boupendza, Louis Autchanga, Sidney Obissa, Shavi Babicka et la jeune pouce Roy Mouniengue.

Jean-Noël Amonome, Anthony Mfa Mezui et Donald Nze, tous les 3 portiers retenus ont répété leurs gammes avec les préparateurs spécifiques. Pendant 2 heures et demi, Patrice Neveu et son staff ont priorisé le jeu en taureau et la circulation de balles. Pas de quoi changer les plans du technicien qui s’est dit inflexible quant à la tactique d’attaque pratiquée depuis sa nomination. [extrait vidéo]



Par ailleurs, à peine promu Capitaine après la non-convocation de Bruno Ecuele Manga, André Biyogo Poko n’a pas tardé à imprimer sa marque tout en gardant la tête sur les épaules. [Extrait vidéo]. Seul bémol, les absences au premier rassemblement de 7 joueurs pour diverses raisons. Arrivés la veille, Lloyd Palun, Guelor Kanga et Yoann Watcher ont été mis au repos. Sont attendus Ngouali Martinsson, Didier Ibrahim Ndong, Denis Bouanga et Jim Allevinah.