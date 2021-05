Football: un duel décisif Gabon-RDC dans l’affaire Kanga lundi prochain

Après avoir reporté une nouvelle fois son verdict dans la désormais très célèbre affaire Kanga Guelor dimanche dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de réunir les deux fédérations pour une confrontation décisive. En effet, comme annoncé ce mercredi via un communiqué, Fegafoot et Fecofa seront auditionnées le 24 mai prochain par le jury disciplinaire de la CAF.

Un peu moins de deux mois après la rencontre décisive qui aura permis au Gabon de valider sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun, les Panthères et les Léopards vont à nouveau s’affronter pour un match tout aussi décisif. Comme vient de l’annoncer la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) via un communiqué sur son compte officiel, les deux fédérations seront auditionnées par le jury disciplinaire de la CAF.

En effet, dans l’incapacité de prendre une décision définitive dans la désormais très célèbre affaire Kanga Guelor, la Confédération africaine de football (CAF) à travers son jury disciplinaire, a décidé de réunir les deux instances pour une ultime rencontre lundi 24 mai prochain. L’occasion donc pour les deux parties, de présenter arguments et preuves irréfutables, dans une affaire qui pollue l’atmosphère depuis de trop longues semaines.

Si l’avantage reste pour l’heure au Gabon, qui on le rappelle a validé sa qualification de la plus belle des manières sur le terrain grâce au trio Aubameyang-Bouanga-Boupendza, les dernières révélations de la Fécofa relayées par la presse congolaise laissent planer un léger doute. A charge donc au jury disciplinaire de la CAF, de remettre le football au centre des débats.