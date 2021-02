Football: un doublé d’Aubameyang qualifie Arsenal pour les huitièmes de finale d’Europa League

Opposés au Benfica Lisbonne ce jeudi 25 février dans le cadre du match retour des seizième de finale d’Europa League, les Gunners d’Arsenal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Grâce notamment à un doublé de leur attaquant vedette Pierre Emerick Aubameyang, les joueurs de Mikel Arteta qui l’emportent au final 3-2, sont passés par toutes les émotions.

Soirée européenne ce jeudi pour Pierre Emerick Aubameyang et les Gunners. Dans un Stade Karaïskaki du Pyrée qui sonnait désespérément creux du fait des restrictions sanitaires, Arsenal et Benfica se livraient un vrai duel de prétendants. Après un match aller soldé par un nul 1-1, les deux équipes avaient chacune leur chance même si les Londoniens avaient un léger avantage.

En effet, conscients de l’importance d’une rencontre qualifiée de « finale » la veille par leur entraîneur, les Canonniers prenaient très vite l’avantage grâce à leur capitaine auteur d’un somptueux ballon piqué (21ème). S’ils se faisaient peur en concédant l’égalisation (43ème) et le second but sur une grossière erreur de Ceballos (61ème), les Gunners revenaient bien grâce à Tierney (67ème).

A trois minutes de la fin du temps réglementaire, c’est finalement l’international gabonais qui offrait la qualification à son équipe d’une jolie tête croisée sur un centre de Saka (87ème). Un but qui scellait définitivement le sort de la rencontre et envoyait les Gunners en huitièmes. Double buteur, Aubameyang sortait donc son équipe du pétrin, une fois encore.