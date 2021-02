Football: un Aubameyang puissance 3 torpille Leeds United

Opposés au Leeds United de Marcelo Bielsa ce dimanche 14 février pour le compte de la 24ème journée de Premier League, les Gunners d’Arsenal n’ont pas tremblé. Avec un Pierre Emerick Aubameyang des grands soirs auteur notamment d’un triplé, les joueurs de Mikel Arteta se sont largement imposés 4-2 revenant par la même occasion à 6 points de Liverpool, quatrième au classement.

Pour ce match de milieu de tableau entre le 11ème et le 10ème, la Premier League savourait le retour en grâce du serial buteur Pierre Emerick Aubameyang. Dans une mauvaise passe avant cette rencontre, le footballeur international gabonais s’est fendu d’un triplé retentissant, offrant par la même occasion une victoire en guise de soulagement à son équipe.

En effet, dans une 24e journée de Premier League marquée par les défaites de Liverpool et Tottenham ce samedi, les Gunners n’avaient pas droit à l’erreur. Opposés au Leeds United de Marcelo Bielsa, ils n’ont pas tremblé et se sont largement imposés, s’offrant même le luxe de mener 3-0 à la mi temps avec déjà un doublé (13ème et 41ème sur pénalty) pour leur capitaine.

Surfant sur cette dynamique positive, les joueurs d’Arteta ont remis ça, toujours par l’entremise de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (47ème). Auteur de ses 6ème, 7ème et 8ème buts cette saison, le Gabonais offrait donc la dixième place à son équipe qui revient par la même occasion à seulement 6 points de Liverpool.