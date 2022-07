Football: Ulrick Eneme-Ella se relance en Ligue 1 avec le Sco Angers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Attaquant précoce avec des performances mémorables avec les équipes nationales jeunes de France, Ulrick Eneme-Ella vient de poser ses bagages chez le 14ème de Ligue 1 UberEats saison 2021-2022. L’international gabonais de 21 ans passé par Auxerre, Salzbourg, Amiens et enfin Brighton aura à cœur de confirmer toutes les promesses placées en lui.

« Angers SCO est très heureux d’annoncer l’arrivée du jeune attaquant Ulrick Eneme-Ella », c’est le message à la une sur toutes les plateformes du club angevin. Preuve que le rapatriement de l’attaquant axial passé par Auxerre, Salzbourg, Amiens et enfin Brighton, n’est pas le fruit du hasard. Son côté athlétique et son jeu de tête, sont des atouts que sa nouvelle équipe cherchait l’an dernier.

Auteur d’une saison en demi-teinte, où il aura disputé 8 matchs avec les U23 de Brighton Hove & Albion, pour 1 but et 1 passe décisive cette saison, Ulrick Eneme-Ella a donc l’occasion de se repositionner comme l’un tout meilleurs atouts offensifs de l’hexagone. Notons que cette nouvelle aventure lui permettra d’être en jambes pour répondre aux attentes de son sélectionneur national Patrice Neveu.

À l’entame de cette nouvelle saison, le jeune attaquant de 21 ans ambitionne de faire exploser le compteur et taper dans l’œil d’un plus grand club en Europe. Pour y parvenir, il devra rester focus sur ses acquis et corriger ses tares. Au nombre de celles-ci, le manque de concentration. Pourtant, en sélection nationale, Ulrick Eneme-Ella démontre une disposition à conduire les Panthères vers la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

