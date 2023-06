Football : test réussi 7-0 pour les Panthères du Gabon en amical

Ecouter cet article Ecouter cet article

En préparation en France pour la confrontation décisive contre les Léopards de la RDC, les Panthères du Gabon ont étrillé ce dimanche 11 mai 2023 l’Olympique Saint-Quentin à Senlis. Un match test qui a vu le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang guider ses coéquipiers dans une cohésion d’équipe retrouvée.

Sourire aux lèvres était Patrice Neveu après la belle victoire en match test face à l’Olympique Saint-Quentin. Parti sur un faux rythme, la rencontre va s’enclencher grâce à une fulgurance d’Aaron Boupendza. 1-0 les panthères appliquent à la lettre la tactique de Coach Patrice Neveu. D’ailleurs, peu de temps après, le capitaine donne l’avantage à son équipe.

Des panthères du Gabon canonnières

Impliqué sur tous les fronts, Pierre-Emerick Aubameyang inscrit alors son 31e but en sélection nationale. Il ne tardera pas à alourdir le score sur une action d’anthologie. David Sambissa et Aaron Boupendza à la houlette. Peu avant la mi-temps, les gabonais exploitent les faiblesses adverses et Mario Lemina va inscrire le 4e but. Rien ne bougera à la pause.

Si Patrice Neveu voit la soirée s’écrire en rose, il ne perd pas de vu la rencontre de Samedi 18 juin 2023 à Franceville. Résultat, 3 changements sont opérés. Mario Lemina cède sa place à Axel Moucketou Moussounda. Johann Obiang est remplacés par Jacques Ekomie. Tandis que Jim Allevinah, très en jambes passe le flambeau à Bruno Ecuele Manga.

Un état d’esprit solide avant la RDC

Avant de sortir à son tour, David Sambissa va marquer le 5e but. À peine entré, Alan Do Marcolino verra double. Score final 7 buts à 0. Le plus lourd score infligé à un adversaire. Les panthères sont en joie. L’ambiance est totale. Patrice Neveu va souligner « la cohésion retrouvée ». Pour sa part, Pierre-Emerick Aubameyang a salué « l’état d’esprit de l’équipe » et sa complicité avec Aaron Boupendza. De bonne augure avant la RDC.