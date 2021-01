Football: tancé par Mikel Arteta, Aubameyang en passe de perdre le capitanat?

Loin de son meilleur niveau en cette première partie de saison, la faute à un rendement limité et une blessure qui l’a éloigné des terrains plusieurs semaines, Pierre Emerick Aubameyang traverse sa première zone de turbulence dans le nord de Londres. Revenant sur sa situation, son entraîneur Mikel Arteta a laissé planer le doute sur sa capacité à assumer son rôle de capitaine d’une équipe en quête de leader.

Trois buts en quinze matchs de Premier League. C’est le bilan famélique de Pierre Emerick Aubameyang cette saison. Loin des statistiques affolantes qu’il affichait ces deux dernières saisons, le capitaine des Panthères du Gabon est à la peine en cette première partie de saison. Résultat, son équipe en pâtit et se retrouve aujourd’hui à une bien triste 11ème place au classement.

En effet, moins influent dans le jeu et en manque de réalisme, l’attaquant international Gabonais voit son statut de capitaine des gunners remis en cause implicitement par son entraîneur, qui a récemment déclaré « je pense qu’il peut être capitaine d’Arsenal car il a le respect et l’admiration de chaque membre du staff et de chaque joueur (…) c’est aussi un garçon très timide, mais il représente toutes les valeurs que nous voulons inculquer et qui sont dans l’ADN de ce club ».

Rien d’inquiétant pour l’heure pour l’ancien Borussen, mais le fait que le technicien espagnol ne soit pas catégorique dans sa prise de position, laisse planer de nombreux doutes. Désigné capitaine d’Arsenal en novembre 2019 à la place de Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang paye donc son manque de réalisme et d’efficacité. Néanmoins, difficile d’imaginer l’ancien meilleur buteur de Bundesliga délesté de son brassard tant son rôle est prépondérant depuis son arrivée.