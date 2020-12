Football: sur un but contre son camp d’Aubameyang, Arsenal s’incline et s’enfonce dans la crise

Décidément les journées se suivent et se ressemblent pour Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Alors qu’ils espéraient se relancer ce dimanche en clôture de la 12ème journée de Premier League, les joueurs du nord de Londres, jouant pourtant à domicile, se sont une nouvelle fois inclinés sur un but de Pierre Emerick Aubameyang…contre son camp.

Triste série pour Arsenal. Après un début de saison prometteur marqué notamment par une victoire étincelante face à Fulham (3-0) en ouverture du championnat puis une autre face à West Ham, les joueurs du nord de Londres sont à la peine. C’est simple, depuis leur victoire à Old Trafford face à Manchester United, les Gunners ont enchaîné trois défaites en quatre matchs. Ils espéraient donc briser cette série ce dimanche.

En effet, opposés à Burnley dans leur Emirates Stadium en clôture de la 12ème journée, les joueurs de Mikel Arteta ont déjoué. Dans un match pourtant à leur portée face au modeste 17ème de PL, les vainqueurs de la dernière FA Cup n’ont pas été en mesure de trouver la faille. Pis, après avoir été réduits à 10 suite à l’exclusion de Granit Xhaka, ils se sont fait punir par leur capitaine Aubameyang, auteur du seul but du match…contre son camp.



Buteur contre son camp donc, le capitaine des Gunners et des Panthères a sombré comme le reste de son équipe. Résultat, après cette nouvelle journée décevante, ils sont 15ème à seulement 5 points du premier relégable Fulham, qui a tenu en échec le champion en titre Liverpool. Inquiétante aussi bien au regard de l’envie que des intentions de jeu, cette nouvelle défaite souligne un mal-être profond pour une équipe qui devait enfin se lancer.