Football: Steven Gerrard veut d’Aubameyang, Morata et Henderson à Al-Ettifaq

Après une saison difficile sous les couleurs des Blues de Chelsea, Pierre-Émerick Aubameyang pourrait retrouver le sourire loin du vieux continent. Selon le très sérieux Onefootball, l’international gabonais serait pisté par le club saoudien de Al-Ettifaq désormais entraîné par Steven Gerrard.

Actuellement dans une impasse totale non inversée malgré son retour en sélection, Pierre-Émerick Aubameyang est en quête de sortie. Longtemps annoncé à Barcelone, un retour en Catalogne est désormais à oublier. L’intérêt de Galatasaray n’aurait pas plu aux dirigeants des blues. Récemment c’est l’emblématique Steven Gerrard qui est entré dans la danse.

Un Red pour relancer un Blue chez Al-Ettifaq?

À peine recruté par Al Ettifaq, Steven Gerrard ambitionne de jouer les premiers rôles en Saudi Pro League. Pour ce faire, il compte former une équipe compétitive. On évoque les noms de Jordan Henderson, Philippe Coutinho et l’attaquant Pierre-Émerick Aubameyang.

Pour le cas de l’international gabonais, tout pourrait se concrétiser rapidement. Et ce du fait que le capitaine des panthères du Gabon figurait déjà dans la short-list des dirigeants d’Al Ettifaq. Lesquels seraient même disposés à verser une indemnité dissuasive à Chelsea.

Le rêve d’un duo Morata-Aubameyang !

L’ancien coach de l’académie de Liverpool, des Glasgow Rangers et d’Aston Villa voudrait aller au bout de son bail jusqu’en 2025. Cela implique des bons résultats. Pour y parvenir, Steven Gerrard insisterait pour aligner une attaque Morata-Aubameyang.

Les deux joueurs en situation indélicate ne verraient pas d’un mauvais œil d’évoluer sous l’aile de l’emblématique Red. D’ailleurs Mirror soutient ces rumeurs qui pourraient vite évoluer. De Coutinho à Aubameyang en passant par Henderson et Morata, le futur de ce club pourrait être glorieux.