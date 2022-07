Football: Sidney Obissa file à Bourg-en-Bresse en National 1

Ecouter cet article Ecouter cet article

Solide élément pour la charnière défensive des Panthères du Gabon lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) déroulée au Cameroun, Sidney Obissa peine tout de même à crever l’écran en clubbs. Oscillant entre la Belgique et la France, le pensionnaire de l’AC Ajaccio vient d’être prêté à nouveau à Bourg-en-Bresse en National 1.

En provenance de la 3ème division en Belgique, Sidney Obissa ne va pas revenir dans son club Ac Ajaccio. Et pour cause, l’international gabonais vient, ,une de plus, d’être prêté en National 1 française. C’est l’ambitieux Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 qui s’est offert les services du colosse défenseur gabonais.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts avec le club francilien sont prometteurs. Aligné face à l’Olympique Lyonnais, le sSamedi 9 juillet dernier, le Gabonais n’a ménagé aucun effort pour repousser les offensives adverses en dépit d’une défaite sur le score de 2 buts contre 4.

Nul doute que s’il garde la même constance dans les prestations, le joueur âgé de 22 ans pourrait facilement attirer l’attention des cadors de l’hexagone. Longtemps sur les tablettes de l’association sportive Saint-Étienne (ASSE), celui qui a signé son premier contrat professionnel d’une durée de 3 ans en 2020. À un an de la fin de son bail, les voyants sont au vert.