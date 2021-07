Football: Séville, Watford et Nice s’arrachent Mario Lemina

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que France Football annonçait il y a quelques jours qu’un accord avait été trouvé entre les Aiglons de l’OGC Nice et l’international gabonais Mario Lemina, d’autres médias notamment anglais et espagnols, ont fait part de l’intérêt d’autres clubs. C’est le cas de Séville et Warford, qui semblent prêts à dégainer des offres pour le milieu de terrain gabonais de 27 ans, révélé au plus haut niveau du côté du FC Lorient.

Passé par le FC Lorient où il a été révélé au plus haut niveau, mais également par l’Olympique de Marseille en 2013 et la Juventus Turin avec qui il a notamment pu disputer une finale de Ligue des Champions, Mario Lemina devrait connaître une nouvelle écurie cette saison. C’est ce que laissent penser de nombreux médias français et anglais notamment, qui évoquent l’intérêt de plusieurs clubs.

En effet, alors que l’OGC Nice de Christophe Galtier semblait tenir la corde ces derniers jours, le FC Séville qui sort d’une excellente saison en Liga et le promu Watford, semblent avoir rebattu les cartes dans ce dossier. Il faut dire qu’à 27 ans Mario Lemina possède une sacrée expérience qui pourrait se révéler utile pour chacune de ces écuries. D’autant plus qu’il semble aujourd’hui avoir retrouvé toute sa tonicité.

S’il semblerait ravi à l’idée de revenir en France où les Aiglons veulent en faire une pièce maîtresse comme a pu l’expliquer Foot Mercato, la perspective de rejoindre la Liga où évoluera encore très certainement un certain Lionel Messi, pourrait peser dans la balance. Tout comme celle de rester en Premier League, où en plus de Watford, West Ham et Newcastle pourraient passer à l’attaque avec un chèque de plus de 4 millions d’euros.