Football: Serge Martinsson Ngouali pose ses valises au Sarpsborg 08 en Norvège

Après des passages à Brommapojkarna, Hammarby IF et le HNK Gorica, l’international gabonais Serge Martinsson Ngouali vient de poser ses valises dans le club norvégien du Sarpsborg 08. L’annonce de sa signature a été officialisée via un communiqué officiel sur le site de l’actuel huitième de Tippeligaen ce mercredi 2 février.

Auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) honorable bien que minée par des pépins physiques, Serge Martinsson Ngouali vient de rebondir dans le championnat norvégien. Comme annoncé ce mercredi 2 février, le milieu de terrain international gabonais s’est engagé pour les deux prochaines saisons et demie avec le Sarpsborg 08, actuel huitième de Tippeligaen.

En effet, après des passages plutôt réussis à Brommapojkarna (Suède), Hammarby IF (Suède) et le HNK Gorica (Croatie), le footballeur de 30 ans va découvrir un nouveau championnat. Il retrouvera pour ce nouveau défi, Stefan Billborn, actuel manager de Sarpsborg 08 qui fut son entraîneur lorsqu’il évoluait du côté d’Hammarby.



Heureux de la signature de son ancien protégé, le technicien suédois s’est d’ailleurs montré très optimiste en déclarant notamment « en Junior on a un milieu de terrain central qui est très mobile. Il couvre de grands espaces et peut dicter le rythme des combats » avant d’ajouter que Ngouali est « un type de joueur dont toutes les équipes ont besoin ». Un beau compliment pour celui qui a trop souvent été décrié en sélection.