Football: Saint-Etienne s’en remet à son magicien Bouanga pour dompter Rennes

Dans une bonne passe après plusieurs semaines de galère, les Verts de Saint Etienne se sont imposés face au Stade Rennais ce dimanche 14 février pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Grâce notamment à un excellent Denis Bouanga auteur de son 4ème but cette saison, les joueurs du Forez ont dompté de bien pâles Bretons.

Et de 4 pour les Verts de Saint-Étienne. Après leur victoire 1-0 face à Nice, leur match nul 1-1 face à Nantes et leur victoire face à Metz 1-0, les Stéphanois se sont cette fois défaits des Rennais. Grâce à un excellent Denis Bouanga crédité d’un 7/10 par L’Equipe, les joueurs de Claude Puel se sont offerts le scalp d’une équipe Rennaise 5ème du classement.

En effet, confirmant leur regain de forme à l’image de Denis Bouanga qui s’est joué de la défense rennaise et d’Aguerd d’un crochet avant de marquer d’une frappe croisée du gauche, les Verts ont enchaîné. Victorieux 0-2 au final, ils se replacent donc dans la course à l’Europe puisqu’ils ne sont plus qu’à 9 longueurs de leur adversaire du soir.



De nouveau en verve, Denis Bouanga a pour sa part inscrit son 4ème but de la saison. Un but qui, au-delà de la victoire pour cette équipe qui « progresse dans l’adversité avec une saison difficile » comme l’a souligné Claude Puel en marge de la rencontre, le remet sur les bons rails.