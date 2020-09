Football: Saint Etienne recale Everton et l’Atalanta Bergame pour Denis Bouanga

Très convoité depuis le début de l’été, notamment en Italie où le Milan AC et l’Atalanta Bergame lui font les yeux doux, Denis Bouanga est un véritable casse–tête dans le Forez. Et pour cause, comme le révèle la presse sportive française depuis ce lundi, le board des Verts aurait recalé deux clubs à son sujet.

Meilleur joueur et meilleur buteur des Verts la saison dernière, Denis Bouanga constitue depuis le début de l’été un véritable casse–tête pour sa direction. Et pour cause, à 25 ans le natif du Mans est sur les tablettes de plusieurs clubs au point que son président Roland Romeyer a récemment dû recaler certains d’entre eux.

En effet, comme le révèle la presse sportive française ces derniers jours, Everton et l’Atalanta Bergame auraient vu leurs propositions rejetées par la direction stéphanoise. Une situation qui ne devrait toutefois pas empêcher ces derniers de revenir à l’assaut de l’international gabonais.

Si Claude Puel (entraîneur des Verts) n’entend pas se séparer de son attaquant/ailier gabonais cet été comme il ne cesse de le marteler, il n’en demeure pas moins que Denis Bouanga (25 ans), considéré comme l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif, devrait agiter la fin du mercato dans le Forez.