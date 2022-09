Football: Roy Mouniengue et Jean-Jaurès Golly signent au Stade Mandji 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Champion du Gabon pour le compte de la saison sportive 2022 et ce pour la deuxième fois, l’association sportive omnisports Stade Mandji est décidée à faire bonne figure en tour préliminaire de Champions League africaine. Pour y parvenir, le staff s’est renforcé avec les recrutements de Roy Mouniengue et Jean-Jaurès Golly en provenance respectivement de l’USB et Mangasport.

À l’instar des équipes occidentales, l’Association sportive omnisports Stade Mandji peaufine ses armes avant d’embrasser la plus belle des compétitions de clubs sur le continent. D’ailleurs, cette campagne débutée le samedi 10 septembre 2022 à Franceville nécessite une bonification dans l’effectif actuel. C’est dans cette optique que le coach Alain Mandrault a sollicité les venues de Roy Mouniengue et Jean-Jaurès Golly.

Élu meilleur espoir du national foot 1, le jeune milieu en provenance de l’Union sportive de Bitam (USB) auteur d’un but et 3 passes décisives a tapé dans l’œil des dirigeants qui espèrent passer un cap dans la gestion des rencontres de haut niveau. Ce dernier portera le numéro 2 qui lui semble très cher. D’origine ivoirienne, Jean-Jaurès Golly a décidé de rejoindre le champion en quittant l’As Mangasport. Deux arrivées qui, on l’espère, porteront leurs fruits.