Football: reprise des championnats dès le 14 mai 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

72 heures après la réunion tenue entre le Ministre des Sports Franck Nguema et les acteurs du football gabonais, les nouvelles semblent plus que bonnes. En effet, le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a récemment annoncé que le National foot 1 et 2 reprendront à compter du 14 mai prochain pour se terminer le 31 juillet 2022 sous un format express pour répondre à l’urgence.

Ce sont donc 189 rencontres qui se dérouleront du 14 mai au 31 juillet de l’année 2022. L’annonce a été faite par le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp). En effet, répondant à la main tendue du ministre de tutelle qui appelait à des solutions promptes et remettre sur les rails les championnats domestiques, Brice Mbika Ndjambou a prévu que 99 matchs seront disputés en National-Foot 1 et 90 pour le National 2.

Par ailleurs, le patron de la Ligue nationale de football professionnel et ses équipes ont tablé sur un format assez exceptionnel tenant compte de la situation qui l’est tout aussi. Ainsi donc la première division obéira à un mini championnat de deux poules de 7 équipes chacune. Les rencontres se dérouleront en phase aller et phase retour. Au terme de cette bataille acharnée, les 3 premiers de chaque poule seront automatiquement reversés en play-off tandis que les derniers iront en division inférieure.

Les 6 équipes retenues pour ces play-off s’affronteront dans le cadre d’un tournoi réduit duquel le champion et son dauphin représenteront le Gabon dans les compétitions continentales notamment la Champions League africaine. Le format sera identique pour le National foot 2 à l’exception des qualifications pour les coupes africaines. Pour l’heure, la fédération, les patrons des clubs et les footballeurs peaufinent les derniers détails avant de se relancer de plain pied dans les compétitions. Gageons que tout se dérouler comme escompté.