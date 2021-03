Football : qualifiées et leader du groupe D, les Panthères défient les Palancas Negras

Qualifiées avec brio face aux Léopards de République démocratique du Congo (RDC) jeudi dernier à Franceville, les Panthères du Gabon défient ce lundi les Palancas Negras d’Angola à Luanda. Bien qu’orphelins de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina rentrés à Londres, mais également Aaron Salem Boupendza, André Poko et Yoann Wachter tous trois positifs à la Covid-19, les Panthères du Gabon auront à cœur de préserver leur place de leader de ce groupe D.

Vainqueurs sans trembler des Léopards de République démocratique du Congo (RDC) dans leur stade porte-bonheur de Franceville, les Panthères du Gabon bouclent ce lundi 17 heures à Luanda en Angola, une campagne de qualification rondement menée. Face à des Palancas Negras d’ores et déjà éliminées et restées à quai, la bande à Patrice Neveu aura à cœur de préserver une place de leader, en dépit de l’absence de plusieurs cadres.

En effet, privés pour ce sixième et dernier match, de de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina rentrés à Londres mais également d’Aaron Salem Boupendza, André Poko et Yoann Wachter tous trois positifs à la Covid-19, Neveu et ses poulains paraissent diminuer notamment sur la ligne d’attaque étant entendu qu’il devrait pour ce match, faire reposer Denis Bouanga auteur d’un but somptueux face aux Léopards.

Néanmoins, avec un groupe à la fois hétéroclite et en pleine confiance à l’image de Didier Ndong qui semble jouer son plus beau football ou de Kanga Guelor auteur d’une passe décisive sur le troisième but d’Aubameyang, le manager français devrait pouvoir compter sur la discipline instaurée ces dernières semaines pour ramener un bon résultat du Stade national du 11 novembre.