Football: privé de Bouanga et Ndong, Neveu opte pour un 4-2-3-1

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude de la suite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024 en Côte d’Ivoire, le Gabon disputera son premier match amical le jeudi 17 novembre prochain à Antalya face à l’imprévisible Guinée-Bissau. Avec l’absence de 2 cadres, Patrice Neveu s’est dit tenté de miser sur un 4-2-3-1 ou un 3-5-2 avec un joueur dans «une position

inhabituelle».

Le point de presse tenu ce mercredi 16 novembre 2022 par Patrice Neveu en marge d’un dernier entraînement des Panthères du Gabon avant de défier la redoutable équipe de la Guinée-Bissau a livré quelques précieux détails sur le système de jeu adopté demain. Évasif sur les noms des titulaires, le sélectionneur national a tout de même laissé entendre qu’il miserait sur une tactique hybride.

Interrogé à ce propos, Patrice Neveu a annoncé en filigrane qu’il s’appuiera sur un milieu stable en l’absence du métronome revenant Didier Ibrahim Ndong. « Je compte utiliser un joueur dans une position inhabituelle pour lui. Mais après avoir discuté avec lui, je pense qu’il est capable de le faire.Ce sera en 4-2-3-1 ou en 3-5-2. L’important c’est qu’il y a un système mais surtout son animation », a-t-il souligné.

Par ailleurs, le technicien français a tenu à rassurer l’opinion publique sur les retours de Didier Ibrahim Ndong et Denis Bouanga dès la deuxième rencontre qui les opposera au Mena du Niger. Pour l’heure, il reviendra aux joueurs titularisés dont certainement Allan Do Marcolino et Medwin Biteghe de faire leurs preuves afin de semer le doute dans l’esprit du Coach qui espérait avoir une équipe plus compétitive sainement. Wilfried Ebane devrait aussi débuter au flanc gauche.

Composition probable

Amonome

Ebane – Appidangoye – Palun – Moucketou

Biteghe – Poko

Allan – Kanga – Allevinah

Boupendza