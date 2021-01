Football: présent à Lubumbashi, Bouenguidi Sports va tenter l’exploit face au TP Mazembe

Défait à Libreville au stade Monedan de Sibang dans le cadre du deuxième tour préliminaire du match aller des éliminatoires de la Ligue des Champions africaines, Bouenguidi Sports défiera à nouveau ce soir le Tout Puissant Mazembe. Déjà présents à Lubumbashi, Junior Bayano et ses coéquipiers sont à 90 minutes de l’exploit ou de la désillusion.

Bien que privée de championnat depuis avril 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et d’une organisation de championnat pour le moins chaotique, l’AS Bouenguidi Sports champion du Gabon en titre, a pourtant su se défaire des Forest Rangers de Zambie au premier tour de ces éliminatoires comptant pour la prochaine Ligue des Champions africaine. Battus par le TP Mazembe pour le compte du match aller du tour suivant au stade Monedan de Sibang, les hommes de Brice Ondo sont désormais à un pas soit de l’exploit soit de la désillusion.

En effet, battus le 23 décembre dernier par le champion de la République Démocratique du Congo (RDC) et ancien champion d’Afrique, Junior Bayano et ses coéquipiers déjà présents à Lubumbashi, devront se surpasser ce mercredi dans le mythique stade du Tout Puissant Mazembe. Pas le droit à l’erreur dans ce match couperet après avoir perdu (1-2) à domicile, les Logovéens peuvent néanmoins croire à l’exploit tant ils n’ont pas démérité au match aller.

De promu à champion en l’espace d’une saison, Bouenguidi Sports a donc ce mercredi, l’occasion d’inscrire un peu plus son nom dans les plus belles pages de l’histoire du football Gabonais. Pour cela, il leur faudra s’armer de cohésion collective, de don de soi et de rigueur. Toutes choses qu’ils auront jusque-là su démontrer dans leurs précédents matchs, comme en témoigne l’ouverture du score au match aller.