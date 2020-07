Football: poussé vers la sortie à Galatasaray, Mario Lemina dans la tourmente

Arrivé en grande pompe et accueilli en rock star du côté des Rouge sombre et jaune orangé de Galatasaray, l’international gabonais Mario Lemina n’aura finalement pas su donner toutes les assurances à ses dirigeants pour le conserver. Si on se fie notamment aux informations relayées par de nombreux médias, le natif de Libreville devrait retourner chez les Saints de Southampton afin de trouver par la suite, un nouveau point de chute.

A 26 ans, le footballeur international gabonais a déjà pas mal bourlingué dans l’Europe du football. Du FC Lorient où il a fait ses classes à Southampton en passant par l’Olympique de Marseille, la Juventus et Galatasaray où il évolue actuellement, le natif de Libreville a déjà évolué sous 5 tuniques différentes. Et cet été, il pourrait en enfiler une nouvelle.

En effet, poussé vers la sortie à Galatasaray malgré une saison correcte, le milieu de terrain international gabonais se retrouve dans la tourmente. Indésirable du côté des Saints qui souhaitent à tout prix le vendre, et invité à partir par les dirigeants des Lions qui viennent de vivre une saison décevante avec actuellement une cinquième place au classement, l’ancien de la Juve doit déjà se trouver un nouveau point de chute.

A seulement 26 ans, celui qui a disputé la finale de Ligue des Champions 2017 avec la Juventus face au Real Madrid, ne sait donc pas de quoi sera fait son avenir au contraire d’un Denis Bouanga qui croule sous les propositions. Très souvent voire trop souvent blessé, Lemina dont la valeur marchande est établie à un peu plus de 10 millions d’euros selon Transfermarkt, cherche donc preneur.