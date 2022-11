Football: Poko promu capitaine des Panthères du Gabon ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de la divulgation devant la presse de la liste des 26 joueurs retenus pour les matchs amicaux du 17 et 20 novembre prochains contre le Niger et la Sierra-Leone, le sélectionneur national avait écarté le capitaine Bruno Ecuele Manga pour défaut de club. Une situation qui laisse la tanière sans guide à moins que André Biyogo Poko soit désigné par Patrice Neveu.

Avec le retrait de Pierre-Emerick Aubameyang, la retraite internationale de Didier Ovono Ebang, c’est Bruno Ecuele Manga qui assurait le rôle de capitaine de l’équipe nationale de football A. Un statut assumé par l’ancien Lorientais et Dijonnais qui peine à se trouver un club depuis juin dernier. Une situation difficile qui lui a d’emblée coûté sa place avec le groupe. Par effet domino, le roc de la charnière centrale a perdu son capitanat.

Si d’aucuns se demandent qui serait à même d’endosser ce lourd fardeau, tout porte à croire que c’est André Biyogo Poko qui sera désigné par le Staff et bien-sûr le coach Patrice Neveu. Et ce, d’autant plus que l’ancienneté et la dévotion parlent en sa faveur. L’actuel milieu du club Khaleej SC pour une saison en Saudi-Pro League, incarne la régularité et l’amour sans faille pour le maillot. Si Didier Ibrahim Ndong aurait pu prétendre, sa récente brouille l’en éloigne.



En ballotage défavorable à Altay Spor Kulübü en deuxième division Turque, le milieu « 1000 poumons » des Panthères du Gabon a signé un contrat courte durée mais renouvelable avec le club saoudien Khaleej SC. Le natif de Bitam dans le nord du Gabon aurait donc à cœur de maintenir à flot l’équipe durant ces éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui a été récemment décalée à janvier 2024. Nous y reviendrons !