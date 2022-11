Football: Patrice Neveu optimiste pour le retour de Lemina et Aubameyang

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est lors de sa conférence de presse animée le vendredi 4 novembre 2022 que le sélectionneur des Panthères du Gabon a été interrogé sur la situation de la paire Aubameyang-Lemina. Lucide comme à son habitude, Patrice Neveu a révélé qu’il était en pourparlers avec les concernés et qu’il comptait sur eux dès mars 2023 pour les éliminatoires de la CAN.

Devant la presse locale et internationale, Patrice Neveu a rappelé la vision de la sélection des Panthères du Gabon qui consiste à faire cohabiter les jeunes pousses avec les vieux briscards. Le combo gagnant pour une équipe qui ne compte pas forcément un vivier footballistique énorme. Dans cette logique, il a convoqué 23 joueurs et 3 réservistes pour les deux rencontres du 17 et 20 novembre prochain face au Niger et Sierra-Leone.

On y note la première sélection de Roy Mouniengue âgé d’à peine 17 ans et le retour attendu de Didier Ibrahim Ndong. Mais le Dijonnais ne devrait pas être le seul à regagner la tanière des félins dans les tout prochains mois. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Patrice Neveu à propos de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui pourraient revenir dès mars 2023. Et ce, une fois la frustration créée par une certaine presse passée.



« Moi j’ai échangé avec Mario et Pierre. C’est évident qu’après être sortis sur une telle réaction […] Je sais ce que ça peut représenter pour eux. L’avenir nous dira comment cela va se dérouler en mars prochain », a-t-il souligné. Le sélectionneur national n’a pas manqué de rappeler que « ce sont des gabonais de haut niveau sur qui nous devons compter . C’est une situation qui va se régler en aparté avec les deux concernés »,a conclu Patrice Neveu. Nous y reviendrons !