Football: Patrice Neveu: «la sélection doit être au-dessus de tout autre considération»

Présent en conférence de presse ce samedi 18 décembre 2021 pour notamment présenter au public, la liste des joueurs sélectionnés pour le stage à Dubaï organisé en prélude de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun, le sélectionneur national Patrice Neveu est revenu sur les raisons de la non–sélection de Didier Ibrahim. Occasion pour le technicien français de rappeler que « la sélection doit être au-dessus de tout autre considération ».

Non retenu parmi les Panthères devant rallier Dubaï pour le stage de préparation en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Didier Ibrahim Ndong paie selon plusieurs sources proches de la sélection, son manque de rigueur et de discipline. Coutumier de ce type de faits dont le dernier date de quelques semaines, en marge d’une prise de position très médiatisée, le natif de Lambaréné a été mis de côté par le sélectionneur. Ce dernier jugeant son comportement à l’extrémité des valeurs de la sélection.

En effet, rappelant ce samedi au cours de la conférence de presse durant laquelle il a officialisé la liste des Panthères devant rallier Dubaï pour le stage de préparation en vue de la prochaine CAN, Patrice Neveu a insisté sur le fait que « la sélection doit être au dessus de tout autre considération ». Des propos qui rejoignent ceux de l’ancien international et capitaine des Panthères, Paul Ulrich Kessany, qui avait insisté sur le caractère sacré du maillot des Panthères du Gabon.

Ferme dans sa décision, quitte à se passer d’une de ses pièces maîtresses dans l’entre jeu, Patrice Neveu qui en a profité pour rappeler, en guise de « message » à ses joueurs, « qu’une équipe, un groupe, devait être solidaire », a donc tenu à mettre les points sur les i. Une décision qui, malgré la montée au créneau ce week-end de l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (Anfpg), ne devrait souffrir d’aucune modification.