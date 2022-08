Football: Patrice Neveu en Afrique du Sud pour négocier le transfert d’Amonome

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré une saison sportive aboutie et des prestations de haut vol durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, Jean-Noël Amonome devrait se retrouver sans club. Conscient de l’impact que cette éventualité aurait pour les Panthères du Gabon, Patrice Neveu a décidé de se positionner en facilitateur auprès d’Amazulu FC pour libérer le portier gabonais de son contrat.

Alors que l’équipe nationale devrait être en vacances durant la période de matchs internationaux pour cause de non- finalisation d’accord avec les sélections l’ayant sollicité, le technicien français ne ménage aucun effort pour s’enquérir de la situation contractuelle de ses joueurs. Si à ce jour, Bruno Ecuele Manga n’a toujours pas trouvé de point de chute, il semble qu’il ne soit pas le seul. Le gardien titulaire serait relégué sur le banc par ses dirigeants et ce, sans cause.

Conscient de la difficulté que cela pourrait générer au sein de sa base défensive avec un portier sans activité, le sélectionneur national a entrepris de discuter avec les dirigeants d’Amazulu FC. Arrivé à Durban le jeudi 18 août dernier, Patrice Neveu aurait, selon notre confrère Cafésportplus, demandé une résiliation concertée du contrat de Jean-Noël Amonome avant l’année d’arrivée à échéance, soit 2024. Une démarche soutenue par l’entraîneur des gardiens de buts Yannick Quesnel.

Seulement ni le président d’Amazulu FC, Sandil Sungu et le coach Benni McCarthy, ne semblent être ouverts à une telle procédure. En dépit de la position accablante de l’international gabonais, son club ne veut pas s’en séparer sans une entrée d’argent. Le bras de fer serait dès lors engagé entre les parties. Patrice Neveu qui souhaiterait proposer son poulain à plusieurs clubs de Ligue 2 Française, qui malheureusement ne veulent pas débourser le moindre copec. Nous y reviendrons !