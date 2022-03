Football: pas de matchs amicaux pour les Panthères du Gabon, faute de moyens financiers 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’information aurait été transmise par le ministre des Sports, le 22 février dernier, au président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). En effet, faute de moyens nécessaires à l’entretien du staff et des joueurs, Franck Nguema a décidé de faire l’impasse sur les matchs amicaux censés se dérouler entre le 21 et le 29 mars prochain en préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, rapporte L’Union.

Les footballeurs gabonais seront mis au repos durant les journées Fifa des 21 au 29 mars prochains dédiées aux matchs amicaux. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Sports, le 22 février dernier. « Il semble difficile de mobiliser les ressources financières permettant de prendre en charge, dans un intervalle relativement court, les deux matchs amicaux entre le 21 et le 29 mars 2022 et les quatre matchs officiels des éliminatoires de la Can 2023 prévus du 1er au 14 juin 2022 », a indiqué Franck Nguema.

Pour le membre du gouvernement, décaisser des fonds pour ces deux rencontres, sans réel enjeu, si ce n’est le maintien de la forme et la création d’automatismes pour les joueurs, pourrait obérer les finances pour les éliminatoires à venir. « Sans oublier, que la relance du championnat national (…), devenu crucial, est actuellement à l’étude au sein du gouvernement » a-t-il ajouté. En concluant « au regard de ce qui précède, l’organisation desdits matchs amicaux pour notre équipe nationale n’est malheureusement pas envisageable ».

Une décision qui pourrait faire jaser plus d’un qui espérait voir à nouveau Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina revenir sous les couleurs nationales et peaufiner leurs armes avec leurs coéquipiers qui ont été étincelants à Yaoundé durant la 33ème Coupe d’Afrique des nations (CAN). Doit-on rappeler que la séparation à l’hôtel « la falaise » avait tout l’air d’une chute libre pour ce groupe qui pourrait viser les sommets, une fois la sérénité retrouvée en interne. Gageons que le ministre des sports ne le loupera pas à l’aube des éliminatoires de la Can qui aura lieu en Côte d’Ivoire.