Football: pas de lésions cardiaques post-covid chez Lemina

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’il avait créé la polémique après avoir été testé positif au covid et renvoyé en club, il semblerait que MArio Lemina soit bien portant. En effet, le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a assuré vendredi que Mario Lemina ne souffrait d’aucun problème et qu’il était en « parfaite santé ». Une déclaration qui vient balayer la version donnée par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) depuis quelques jours.

Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang avaient créé la polémique lors de la CAN 2021 après avoir contracté le coronavirus. Ces derniers avaient été renvoyés dans leurs clubs respectifs par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) avant même la fin de la phase de groupes en raison de présumées « lésions cardiaques » provoquées par le Covid-19. Une version des faits qui a été contredite par le club niçois au cours d’une conférence de presse le vendredi 21 janvier dernier.

Le directeur du football de l’OGC Nice, a indiqué que l’international gabonais était en parfaite santé et ne souffrait d’aucun problème. « Mario va très bien. Il s’entraîne normalement. On a eu connaissance des rapports médicaux qui avaient été établis à la CAN. Sa fédération a pris la décision de le renvoyer dans son club. On a procédé à des examens, ici à Nice, sous couvert des experts médicaux de la Ligue. Tous les examens se révèlent positifs. Mario est en parfaite santé. C’est une très bonne nouvelle », a déclaré Julien Fournier sur le site officiel du club niçois.

Par ailleurs, Mario Lemina a pu disputer le match de l’OGC Nice comptant pour la 22ème journée du championnat français. Opposé au FC Metz, le club niçois a remporté une victoire facile. Bien que ne faisant pas partie des artisans de la victoire, l’international gabonais a pu néanmoins jouer plus d’un quart d’heure.