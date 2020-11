Football : Pape Bouba Diop, unique buteur du Sénégal-France de 2002 est décédé

Triste journée pour le football Africain et en particulier le football Sénégalais. Pape Bouba Diop, ancien numéro 19 des Lions de la Teranga qui avait notamment brillé lors de la Coupe du monde 2002 avec un but contre l’équipe de France et un doublé contre l’Uruguay, est décédé ce dimanche des suites d’une longue maladie selon le site sénégalais Dakaractu.

Premier buteur de l’histoire du Sénégal en Coupe du monde, Pape Bouba Diop ancien joueur du RC Lens de 2002 à 2004, est décédé ce dimanche 29 novembre des suites d’une longue maladie. Âgé de 42 ans, celui qui s’était révélé au monde à la faveur d’un but face à l’équipe de France de Zidane, Henry and Co. a donc perdu son combat.

En effet, allité depuis plusieurs mois, l’ancien milieu de terrain sénégalais révélé à l’ASC Diaraf Dakar et passé notamment par le RC Lens, Fulham, ou encore Portsmouth, West Ham et Birmingham City, n’aura pas réussi à vaincre la maladie laissant un pays et un continent dans la tristesse. Qualifié de « héros de la Coupe du monde » par la Fifa, le géant Sénégalais laissera sans aucun doute un grand vide au pays de la Teranga.