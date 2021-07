Football: nouvelle tuile pour Aaron Appindangoye victime d’une rupture du tendon d’achille

Ecouter cet article Ecouter cet article

A peine revenu d’une blessure au tendon musculaire supérieur droit qui l’avait éloigné des terrains durant toute la deuxième moitié de la saison dernière, le défenseur international gabonais Aaron Appindangoye vient de rechuter. Victime d’une rupture du tendon d’achille, ce dernier devrait être éloigné des terrains plusieurs mois. Une vraie tuile pour le taulier, qui voit sa saison fortement compromise.

Victime d’une déchirure avancée du tendon musculaire supérieur droit le 31 janvier dernier, l’international gabonais Aaron Appindangoye vient de rechuter. A peine quelques semaines après son retour, le défenseur central des Panthères du Gabon et de Sivasspor a été victime d’une rupture du tendon d’achille. Une véritable tuile pour celui qui espérait revenir pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

En effet, alors qu’il avait à peine repris le chemin de l’entraînement avec Sivasspor après une opération au centre médical de Clairefontaine, le natif de Franceville dans le Haut-Ogooué s’est de nouveau blessé. Toute chose qui devrait une nouvelle fois nécessiter une opération et l’éloigner des terrains plusieurs mois, partant du fait que ce type de blessure contraint la plupart du temps à un arrêt compris entre six mois et un an.

Coup dur aussi bien pour le joueur, que pour son club et la sélection, cette nouvelle blessure pourrait malheureusement remettre en cause la carrière du joueur. Une bien triste situation pour celui qui s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Süper Lig Turque depuis son arrivée.