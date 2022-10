Football: Noah Lemina signe en pro avec le PSG jusqu’en juin 2025

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une communication officielle que le board du Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé, ce mercredi 19 octobre 2022, la signature du premier contrat professionnel de Noah Lemina. Âgé de seulement 17 ans, le jeune frère de Mario Lemina, s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale.

Arrivé dans le club de l’île de France à l’âge de 9 ans, Noah Lemina ne devrait pas connaître une autre ambiance que le Parc des princes et ce, jusqu’à 2025. Et pour cause, le Paris Saint-Germain a décidé de blinder son joyau d’origine gabonaise en lui offrant son premier contrat professionnel à l’âge de 17 ans.

Petit frère de Mario Lemina qui a récemment claqué la porte de l’équipe nationale du Gabon pour fausse accusation, Noah est un membre clé de l’équipe U-19 du club de la capitale. À cette allure, il pourrait bientôt partager le terrain avec Lionel Messi, Neymar et Mbappé puisqu’il a un contrat qui court jusqu’en juin 2025.

Auteur de 6 buts en 9 matchs de championnats, l’attaquant a un bagage technique impressionnant et une polyvalence qu’on leur connait chez les Lemina. Promis à l’équipe A très prochainement notamment en coupe de France voire en fin de championnat, il pourrait marcher sur les traces de Kylian Mbappé en termes de précocité. Reste à savoir s’il choisira le Gabon où les tensions sont vives avec son aîné.