Football: Nice officialise l’arrivée de Lemina pour les trois prochaines saisons

C’est un véritable renfort de poids pour Christophe Galtier, lui qui souhaitait avoir de nouvelles recrues depuis son arrivée. Mario Lemina, international gabonais, est officiellement un joueur de l’OGC Nice. Formé à Lorient avant d’être transféré à l’Olympique de Marseille puis à la Juventus Turin, le milieu de terrain gabonais fait donc son grand retour en Ligue 1 un peu plus de cinq ans après l’avoir quittée.

En effet, comme nous l’annoncions ce vendredi, le natif de Libreville a décidé de relever le défi niçois. Un retour aux sources qui n’a cependant pas été facile pour les Aiglons de Christophe Galtier, qui ont longtemps dû faire face à la concurrence de Newcastle, West-Ham, Séville, et plus récemment du promu Watford qui souhaitait faire du Gabonais son maître à jouer.



Conclu autour de 4 millions d’euros, ce transfert sonne comme un nouveau départ pour Mario Lemina qui sort de deux saisons difficiles minées par des blessures à répétition. Dans le sud-est de la France, il entend donc relancer une carrière encore longue. De plus, alliant caractère et expérience (220 matches professionnels), il devrait apporter une véritable plus value à son nouveau club.