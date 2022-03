Football: Nice bat le PSG avec un Lemina omniprésent

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la principale information dans la presse hexagonale. Nice de Christophe Galtier est arrivé à bout du Paris Saint-Germain (PSG) galactiques sur la plus petite des marches grâce à un but salvateur d’Andy Delort 88ème après que le milieu de terrain gabonais Mario Lemina accompagné de Rosario et Thuram eurent massacré la bande à Verratti.

La 27ème journée de Ligue 1 a livré une énorme surprise sur la tête du peloton. Leader incontesté de ce championnat, le Paris Saint-Germain venait à l’Allianz Riviera pour capitaliser sa bonne place et peaufiner les derniers réglages avant d’aller en découdre à Santiago Bernabéu contre le Real Madrid la semaine prochaine. Malheureusement le scénario sera autre.

Privés de leur gâchette Kyllian Mbappé, les Parisiens ne vont jamais inquiéter l’OGC Nice qui, bien que pas plus dangereux, s’appuie sur un milieu compact et complémentaire. Rosario, Thuram et Lemina ont écoeuré Wijnaldum, Danilo et Verratti. Un duel de milieux que l’international gabonais sera animé grâce à son profil box-to-box qui balaie tout sur son passage.

Las de se heurter à un mur, les parisiens reculent et offrent des brèches. Lesquelles ne seront pas manquées par leurs adversaires qui, aux toutes dernières minutes, vont cueillir l’armada de la capitale sur une passe du Néerlandais Calvin Stengs reprise en demi-volée par l’algérien d’Andy Delort. Le score ne bouge pas. L’OGC Nice s’offre une victoire de prestige et la deuxième place du championnat.