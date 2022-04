Football: Nathan Ngoumou pourrait finalement choisir le Cameroun plutôt que le Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Longtemps convoité par les dirigeants du football gabonais en raison de ses origines, Nathan Ngoumou pourrait finalement filer entre les doigts de Pierre Alain Mounguengui et Patrice Neveu. Et pour cause, la partie camerounaise tenterait de l’appâter sous la houlette de Samuel Eto’o en personne afin qu’il opte pour les Lions indomptables qualifiés au mondial Qatar 2022.

Élément clé du Toulouse FC dans sa renaissance après des performances ternes, Nathan Ngoumou est un ailier virevoltant qui pourrait faire plaisir à plusieurs équipes tant en clubs qu’en équipes nationales. Un potentiel que Patrice Neveu a très tôt identifié en tentant d’intégrer le jeune attaquant dans les 23 des Panthères du Gabon avant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021. Seulement, le gamin semblait se réserver pour l’équipe de France.

D’ailleurs, il n’a fait aucune sortie médiatique à propos des approches du Gabon dont est ressortissante sa génitrice. Pourtant le débat vient de resurgir avec le positionnement clair du Cameroun emmené par le charisme et le leadership de Samuel Eto’o. Ce dernier se serait en personne impliqué dans ce dossier croustillant en rappelant à Nathan Ngoumou que son père est un Lion indomptable. Le pichichi espère offrir au sélectionneur Rigobert Song une nouvelle option offensive.

Qui de mieux que cet ailier qui illumine les pelouses en Ligue 2 française et avec les espoirs de Sylvain Ripoll. Déjà auteur de 8 buts en 27 matchs disputés, Nathan Ngoumou est l’un des fers de lance de Toulouse FC qui devrait tout logiquement rejoindre l’élite l’an prochain. Pour l’heure, l’offre de participer à la prochaine Coupe du monde n’a pas reçu de retour favorable de la part de la pépite qui compte 5 sélections pour 1 but avec la France U-19. Nous y reviendrons !