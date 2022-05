Football: medecin après la mort, Neveu admet que «l’indiscipline notoire» est une invention de la presse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les Panthères du Gabon amorcent une nouvelle campagne de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en Côte d’Ivoire, le sélectionneur national a décidé de sortir de sa réserve à propos de la supposée « indiscipline notoire » dont Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina à Yaoundé lors du casernement. Pour Patrice Neveu, il ne s’agit que d’une pure invention de la presse aux manœuvres depuis le rassemblement à Dubaï.

Si le Staff des Panthères du Gabon a ouvertement révélé que le Capitaine de l’équipe Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Gilchrist Nguema avaient été écartés du groupe pour cause d’imbroglio autour des tests Covid-19, la presse locale a, pour sa part, fait jaillir une tout autre version qui aura fini par se répandre comme une traînée de poudre à Yaoundé et même à l’international. Il s’agit de la présumée virée nocturne orchestrée de ces 3 internationaux en compagnie de 5 femmes non identifiées.

Il n’en fallait pas plus pour embraser la toile qui s’est offusquée de l’attitude du duo de stars des Panthères du Gabon qui étaient alors perçus comme « des indisciplinés notoires ». Pourtant, questionné à ce propos près de 4 mois après la fin de Coupe d’Afrique des nations, le sélectionneur national a décidé de tordre le cou à ces rumeurs folles qui n’ont jamais été soutenues par des éléments matériels à savoir photos voire images de la vidéosurveillance. « Il n’y a pas eu d’indiscipline notoire de Pierre-Emerick Aubameyang et des autres », a-t-il indiqué.

Avant de poursuivre en recontextualisant les faits. « Par rapport à Dubaï, c’est la presse qui s’est emparée d’anciennes photos. J’avais donné quartier libre à mes joueurs pour qu’ils puissent faire le vide et se détendre avant la compétition », a-t-il tenu à préciser. Le sélectionneur national n’a pas manqué de pointer du doigt le manque de professionnalisme des acteurs de la presse locale qui aurait semé la zizanie dans la tanière des félins. « Maintenant ceux qui s’amusent à faire des photos, c’est comme mon staff qui a été pris en photo par une personne […] Il n’y a pas d’indiscipline, juste des gens forts de caractère », a-t-il conclu.



Une sortie en trompe-l’œil pour les internautes qui n’ont pas manqué de tirer à boulets rouges sur Patrice Neveu qui est accusé de jouer les pompiers après que la maison a brûlé. Pour ces derniers, « à quoi cela sert-il de faire le médecin après la mort ? Peut-être que si le sélectionneur disait la vérité depuis, Pierre-Emerick Aubameyang n’aurait pas pris sa retraite ». Notons que l’éclaircissement de cette affaire faisait partie de l’exigence principale du capitaine des Panthères qui se serait senti « blessé » dans son amour propre. Gageons que ce rétropédalage saura dissuader Pierre-Emerick Aubameyang dans sa décision de quitter la sélection.