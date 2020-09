Football: match amical Gabon-Bénin en octobre aux Pays-Bas

Dans le cadre de la préparation des matchs éliminatoires de la double confrontation entre le Gabon et Gambie, comptant pour les qualifications à la prochaine Can 2021 au Cameroun, la sélection nationale va livrer un match amical contre les ecureuils du Bénin. Rencontre fixée en octobre à une date à prévoir en Europe, plus précisément aux Pays-Bas, nous annoncent nos confrères de L’Union.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, après la révision du calendrier des matchs éliminatoires par la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération gabonaise de football (fegafoot) s’est employée à trouver au Gabon un adversaire en vue de préparer de façon optimale, sa double confrontation en novembre prochain contre la Gambie.

C’est une information du quotidien l’Union dans sa livraison de ce vendredi 5 septembre 2020 qui, évoquant la tournée en Europe de Patrice Neveu, est revenu sur « la prochaine rencontre de l’équipe nationale du Gabon. Notamment le match amical prévu en octobre aux Pays-Bas face à aux Ecureuils du Bénin », a-t-on pu lire.

Un match amical qui permettra au sélectionneur national, Patrice Neveu d’effectuer certains réglages et de faire un tour d’horizon sur les hommes en forme et nouveaux joueurs appelés, susceptibles d’intégrer la sélection A. Actuellement en Europe, l’homme à l’origine du renouveau des Panthères est en prospection pour dénicher des nouveaux joueurs.

A noter que dans le cadre de la poursuite des éliminatoires de la Can 2021, Le Gabon affronte la Gambie dans une double confrontation, les 9 et 17 novembre prochains dans une empoignade qui aura pour objectif de prendre seul, la tête de la poule 4.