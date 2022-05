Football: Mario Lemina se met en retrait des Panthères du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présentée ce jeudi 19 mai 2022 devant la presse nationale et internationale, la liste des 29 Panthères présélectionnés pour disputer les deux rencontres comptant des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 a confirmé la mise en retrait définitivement de Mario Lemina. Selon Patrice Neveu, le milieu de l’OGC Nice a lui-même décidé de mettre une croix sur la sélection.

4 mois après l’épisode de Yaoundé au Cameroun durant la 33ème Coupe d’Afrique des nations, Mario Lemina semble toujours sur le pied de guerre envers les dirigeants du football gabonais. Mécontent d’avoir été traité avec très peu de délicatesse par le staff national ponctué d’une rumeur sur une virée nocturne, le milieu de terrain box-to-box de l’OGC Nice a fait savoir au sélectionneur national qu’il n’était plus disposé à revêtir la tunique des Panthères du Gabon.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé, ce jeudi 19 mai 2022, le sélectionneur national du Gabon, Patrice Neveu. « Mario a décidé de se mettre en retrait. C’est son choix, on ne peut pas aller à l’encontre de sa volonté », a-t-il indiqué devant un parterre de journalistes estomaqués. Il semble plus que jamais que le divorce soit consommé entre le joueur et le staff des Panthères. Aux dernières nouvelles, Lemina reprochait aux officiels gabonais d’avoir monté une affaire de toutes pièces pour le discréditer en compagnie d’Aubameyang.

Né le 1er septembre 1993 à Libreville, Mario Lemina, aura répondu à 23 sélections avec les panthères du Gabon pour 3 buts et 2 passes décisives. Avant d’opter pour le Gabon, il avait été champion du monde des moins de 20 ans, avec l’équipe de France des moins de 20 ans en 2013 en battant l’Uruguay aux tirs au but lors de la finale aux côtés de Paul Pogba, Kurt Zouma, Samuel Umtiti et Florian Thauvin. Après avoir tourné la page de l’équipe nationale, « super Mario» entend se focaliser sur son club.