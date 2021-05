Football: Mario Lemina priorité de West Ham et Newcastle

Prêté cette saison aux Cottagers, promus en Premier League après une bonne saison en Championship, l’international gabonais Mario Lemina, ne devrait pas s’éterniser chez l’actuel premier releguable. Disposant toujours d’une belle côte sur le marché, l’ancien de la Juve est en effet annoncé notamment par The Guardian du côté de West Ham, mais également du côté des pensionnaires du St Jame’s Park qui lui feraient actuellement les yeux doux.

Passé par Lorient, l’Olympique de Marseille, mais surtout la Juventus Turin, l’international gabonais en véritable globe-trotter, pourrait découvrir un nouveau club à l’issue de la saison. Comme le révèlent nos confrères anglais du Guardian, le joueur appartenant toujours aux Saint’s de Southampton, pourrait prendre la direction soit du district de Newham dans la banlieue de Londres, soit du côté de Newcastle.

En effet, prêté avec option d’achat cette saison aux Cottagers, promus en Premier League après une bonne saison en Championship, Mario Lemina pourrait profiter de la situation délicate du club londonien pour plier bagage, lui qui aura tout donné pour lui assurer le maintien à l’image du but inscrit lors de la victoire face à Liverpool. Dans les petits papiers de Newcastle et surtout West Ham, en course pour les places européennes.

Si pour l’heure on en est qu’au stade des rumeurs pour l’international gabonais, qui devrait disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun avec l’ambition de ramener le trophée en terre gabonaise, sa belle cote pourrait lui offrir un nouveau défi. Évalué à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait donc très vite rebondir. Affaire à suivre.