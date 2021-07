Football: Mario Lemina cité du côté de Cagliari en Serie A

Ecouter cet article Ecouter cet article

De retour du côté des Saints de Southampton après une énième saison en prêt du côté des Cottagers, promus en Premier League après une bonne saison en Championship, l’international gabonais Mario Lemina ne devrait cependant pas s’éterniser chez les pensionnaires du St Mary’s Stadium. Déjà annoncé avec insistance chez les Hammers ou encore les Magpies, le natif de Libreville s’est vu plus récemment associé à la Serie A où Cagliari en ferait l’un de ses priorités.

Après avoir enchaîné deux saisons en prêt du côté de Galatasaray et de Fulham, l’international gabonais Mario Lemina a regagné Southampton dans l’optique de se trouver un nouveau point de chute. Indésirable chez les Saints, ce dernier ne devrait néanmoins pas s’y éterniser. Cela tombe bien puisque de nombreux clubs sont déjà venus aux nouvelles auprès de sa direction pour s’attacher ses services.

En effet, après les Hammers de West Ham, sixième du dernier exercice de Premier League, et les Magpies de Newcastle engagés dans un processus de reconstruction, le natif de Libreville s’est vu récemment associé à l’Italie et la Serie A, où les Sardes de Gagliari auraient fait de lui, l’une de leurs priorités. Seul hic dans cette opération, le salaire mirobolant de l’ancien de la Juve, qui émarge actuellement à plus de 4 millions d’euros par an.



Confirmant la belle côte conservée de l’ancien Marseillais sur le marché, ces intérêts multiples devraient sans nul doute aboutir à un transfert cet été. Reste désormais à savoir qui de la Premier League ou de la Serie A, raflera la mise pour le milieu de terrain qui reste l’un des meilleurs Africains à son poste lorsqu’il n’est pas miné par les blessures.