Football: Malick Evouna signe pour deux ans au club sportif Sfaxien en Tunisie

Sans club depuis plus d’un an, l’international gabonais Malick Evouna vient de trouver un nouveau point de chute. C’est dans la championnat tunisien de première division que l’international gabonais a paraphé un contrat de deux ans avec le Club Sportif Sfaxien de Tunis.

En rade depuis plusieurs mois après son passage à vide au Clube Desportivo de Santa Clara, Malick Evouna vient de trouver un accord avec le club vice-champion de Tunisie pour relancer sa carrière. Un contrat de deux ans pour l’international gabonais qui jouit d’une très bonne cote au Maghreb après son passage remarqué au Wac de Casablanca au Maroc mais surtout au Al Ahly Egypte où son sens du but a fait de lui l’un des meilleurs attaquants évoluant sur le continent.

La nouvelle du transfert de ce joueur formé au Centre Mberi Sportif (CMS) a été confirmée par un média local Diwan FM. « Le buteur gabonais s’est engagé, ce jeudi, pour deux saisons en faveur des vice-champions de Tunisie », a-t-on pu lire sur le site. Une bonne nouvelle pour l’ancien sociétaire du Clube Desportivo de Santa Clara mais également pour les Panthères du Gabon qui voit, l’un de ses cadres, retrouver un club et donc les terrains dans la perspective de la suite des éliminatoires de CAN et de la Coupe du Monde.

Âgé de 28 ans, Evouna a porté le maillot du Wydad de Casablanca avant de rejoindre le club cairote où a également évolué son coéquipier en sélection Didier Ndong Ibrahim. Il a également eu des expériences en Chine, en Turquie et au Portugal. La même source indique que le joueur débarque très prochainement en Tunisie pour passer la visite médicale et rejoindre sa nouvelle équipe.