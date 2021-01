Football: malgré un match solide, Bouenguidi Sports s’incline face au TP Mazembe et met fin à son rêve

Présent à Lubumbashi en RD Congo ce mercredi 6 janvier pour y défier le quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, le TP Mazembe, les Logovéens de Bouenguidi Sports n’ont pas pu réaliser l’exploit. Souvent proche, souvent loin de cet exploit tant attendu, le promu et champion du Gabon, s’est incliné 2-1 au Stade TP Mazembe face aux Baba Boys.

Le manque de rythme et de compétition aura visiblement eu raison des joueurs de Brice Ondo. Opposés aux Badiangwenas ce mercredi pour le compte du match retour du tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions de la CAF, Junhior Bayanho Aubiang, Djoe Dayan Boussougou and Co., n’auront finalement pas pu résister à la force de frappe des hommes de Moise Katumbi présent à Lubumbashi pour cette rencontre.

En effet, partant avec un handicap de deux buts à remonter pour espérer se qualifier, les joueurs de Bouenguidi Sports ont très rapidement rendu les armes d’abord par l’intermédiaire de Thomas Ulimwengu (14ème) puis juste avant la pause par Tandi Mwape (45ème). Passant de la possibilité d’un exploit à la crainte d’une déculottée en terre congolaise, les Logovéens ont défendu de manière solidaire, arrivant même à inscrire un but en fin de match par Djoe Dayan Boussougou (79ème).



Maladroits par moments dans ce match qui entrera néanmoins dans les livres d’histoire pour ce club qui évoluait encore en D2 il y a deux ans, les joueurs de Brice Ondo n’auront finalement jamais vraiment fait le poids face à ce géant du football africain qui a imposé son diktat. Entre rêve et espoir, les poulains de Jean-Fernand Bidona devront très vite se remettre de ces deux défaites, et ainsi pourquoi pas, se qualifier pour les prochaines éditions.