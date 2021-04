Football: malgré un excellent Denis Bouanga, les Verts s’inclinent face au PSG

Après avoir été la cible d’une « vidéo nauséabonde » à caractère raciste il y a une semaine, l’attaquant international gabonais Denis Bouanga retrouvait le terrain ce dimanche, pour un match face à des Parisiens sur un nuage après leur qualification face au Bayern Munich. Sur le banc au coup d’envoi, le meilleur joueur stéphanois a fait la différence lors de son entrée, même si cela n’a pas suffi face au réalisme Parisien.

« Frustrés, déçus mais déterminés », tels sont les mots des Stéphanois après la défaite de ce dimanche face au Paris Saint-Germain. Il faut dire que Bouanga et ses coéquipiers sont passés à deux doigts de l’exploit face à Kylian Mbappé and Co. D’ailleurs, l’international gabonais entré en jeu à la 46ème à la place de Kevin Monnet-Paquet, a été le premier à allumer la mèche.

En effet, dans un match bien terne malgré quelques occasions, le buteur gabonais virevoltant comme à son habitude, a frappé à la 78ème minute de jeu sur un centre de Trauco. Un but qui a réveillé des Parisiens sur un nuage après leur qualification face à l’ogre bavarois, puisque Mbappé par deux fois a donné l’avantage aux Franciliens.

Si Romain Hamouma pensait offrir le point du nul aux Stéphanois à la 92ème minute de jeu, c’est finalement Mauro Icardi qui a scellé le sort de cette rencontre. Toujours dans le ventre mou du championnat, les Verts sont donc coupés dans leur élan, eux qui restaient sur 2 victoires sur leur 3 derniers matchs.